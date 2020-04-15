Роскачество объяснило, как правильно устанавливать мобильные приложения

Россиянам посоветовали изучать политику конфиденциальности мобильных приложений перед их установкой. Слепо соглашаться на прописанные в ней условия нельзя — это может привести к утрате личных данных.

Советы по использованию сервисов для мобильных гаджетов дали в Роскачестве. Они опубликованы на сайте организации.

Особенное внимание стоит обратить на ту часть политики конфиденциальности, которая касается собираемых и передаваемых данных. Обычно в ней и заключается подвох. Если объем данных воспринимается сложно и кажется чрезмерным, то от такого сервиса лучше отказаться.

«Наиболее существенные условия должны быть сформулированы простым и доступным языком. Это повысит доверие пользователя к продукту разработчика», — заметил руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Изучить стоит и тот пункт, где перечислены данные, которые приложение может передавать третьим лицам. Это могут быть посредники и партнеры компании-разработчика.

Разрешения, запрашиваемые сервисом, игнорировать тоже не стоит. Если, например, пользователь установил фонарик, а он просит доступ к микрофону, галерее или контактам, впору насторожиться.

В Роскачестве предупредили, что давать разрешения нужно только на запросы приложений, действительно необходимые для выполнения их основных функций. Дополнительный доступ — к камере, геолокации, телефонной книге и другим данным — следует предоставлять крайне осторожно.