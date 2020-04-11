Массовый «зумбомбинг». Zoom сначала покорил пользователей, а потом подставил их под удары хакеров

После стремительного роста популярности Zoom ждет разочарование и массовая потеря клиентов. Из-за скандалов с порно, антисемитскими видео и сливом данных компании запрещают своим сотрудникам пользоваться приложением. «360» узнал у эксперта, как обезопасить себя, но продолжить пользоваться Zoom.

Недетские уроки

Коронавирус и повсеместный переход на удаленку помогли сервису видеосвязи Zoom стать самым скачиваемым приложением в магазинах на мобильных устройствах. Но резкая популярность совершенно не делает этот сервис безопасным.

Кроме удаленной работы, сервис активно используют преподаватели для проведения дистанционных уроков. Одно из таких занятий, по словам мамы из Калуги, внезапно прервалось роликом «жесткого порнографического содержания». В этот момент, как рассказала женщина в Facebook, 90 детей изучали православную культуру.

Была хулиганская атака во время Zoom. Обратился один родитель, проверку провели, меры приняли. Родители за психологической помощью не обращались. У нас работает горячая линия с психологами. По обращению родителей мы готовы ее оказывать представительница лицея № 36 в Калуге.

Собеседница «360» добавила, что сейчас это проблема всего земного шара. И она оказалась права. Примерно в то же время в Сингапуре урок географии в местной школе прервался порнографическими картинками, передает The Guardian.

Отец одной из учениц сообщил журналистам, что сначала на экране появились «непристойные фотографии», а потом авторы хакерской атаки обратились к девочкам с непристойным предложением.

В качестве меры в Сингапуре решили временно запретить использование Zoom в школах, пока не устранят проблемы безопасности.

Не обошли проблему и Штаты. Женщина из Нью-Йорка рассказала, что во время урока «Спросите раввина» на ее дочь и одноклассниц девочки совершили антисемитскую атаку. Как сообщила женщина CBS, в какой-то момент экраны стали абсолютно черными и мальчики на фоне говорили неприличные и оскорбительные вещи, а потом на экране появился один парень, который на камеру разделся догола. По словам женщины, ее дочь была шокирована произошедшим.

Подобных случаев стало настолько много, что в интернете даже появился термин — «зумбомбинг». Так называют взлом чатов хакерами и онлайн-троллями. Но у Zoom есть и другая проблема.

Угроза данным

Как стало известно The Washington Post, тысячи видеозвонков пользователей сервиса Zoom оказались размещены на видеохостингах Youtube и Vimeo. В компании извинились, но после этого SpaceX Илона Маска, NASA, сенат США, правительство Тайваня и Google отказались от использования сервиса.

Издание Motherboard рассказало, что сервис отправляет данные в Facebook, даже если у пользователя нет аккаунта в этой соцсети. Позже Zoom выпустил обновление, в котором удалил код отправки аналитической информации в Facebook. В компании сказали, что только недавно выяснили, что Facebook SDK собирает ненужные данные.

Основатель Zoom Эрик Юань в блоге извинился перед пользователями. Он пообещал устранить все проблемы и заявил о намерении быть честным с ними.

Грамотное администрирование

Возможно, к Zoom не нужно быть столь строгими. Ведь, несмотря на то что уже лет 10 существует множество сервисов, где можно устраивать конференции, действительно выстрелил именно он. Кто-то пользуется продуктами Microsoft (Skype, например), кто-то — Discord.

Zoom удобен для общения нескольких людей, но у чата, считает доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ, кандидат технических наук Александр Шарамок, должен быть ответственный организатор. Ведь все проблемы мог бы решить пароль и грамотное администрирование.

«В Zoom есть такой механизм — устанавливается пароль на конференцию. В принципе, пока идет конференция, чтобы войти в нее, необходимо знать этот пароль. Организатор должен быть онлайн и отслеживать, кто и что кому демонстрирует. На мой взгляд, элементарных механизмов, которые там есть, вполне достаточно. Это больше вопрос организационный», — заметил Шарамок, который и сам пользуется Zoom.

Правда, взламывают в основном школьные чаты. А это уже совсем другая проблема, ведь далеко не все учителя в принципе оказались готовы к дистанционной работе, а им предлагают еще и следить за безопасностью учеников в интернете.