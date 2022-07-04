Росатом представил цифровой продукт PLM-класса с новым именем

На Международной промышленной выставке «Иннопром — 2022», открывшейся сегодня в Екатеринбурге, госкорпорация «Росатом» представила разработанную PLM-систему среднего класса с новым именем САРУС.PLM.

Объявлено о завершении основного этапа разработки и новом имени программного продукта, а также о подготовке его коммерческого релиза в 2023 году. Программное обеспечение предназначено для цифровизации жизненного цикла изделий — от проектирования до эксплуатации — в машиностроительной индустрии.

Имя САРУС.PLM содержит отсылку к месту его создания — городу Сарову Нижегородской области, в котором расположено предприятие-разработчик, Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, входящий в контур атомной отрасли.

«Разработка промышленных систем, которые включают в себя модули для разных этапов жизненного цикла изделий — это длительный и трудоемкий процесс. Мировой опыт создания таких систем насчитывает до 40 лет. Ввиду текущих вызовов „Росатом“ решал задачу разработки подобного решения в радикально более короткие сроки. Мы смогли ускорить работу благодаря фундаментальному опыту корпорации в области суперкомпьютерных вычислений и математического моделирования, а также большому управленческому опыту, который позволил собрать команду и мотивировать для совместной работы российских вендоров-партнеров. В итоге мы добились серьезного ускорения, в том числе в части развития компетенций», — рассказала заместитель директора по цифровизации, директор программы «Промышленные решения» «Росатома» Евдокия Рукавишникова.

В настоящее время «Росатом» активно взаимодействует с российскими промышленными предприятиями и интеграторами по вопросам тестирования PLM-системы и ее активного использования в производственных процессах.

САРУС.PLM является полностью отечественным цифровым решением, независимым от зарубежных технологий: система разработана на основе суверенного российского геометрического ядра RGK (Russian Geometric Kernel) для работы с 3D-объектами и интеграции с отечественными САПР. Она является единственной в нашей стране PLM-системой, которая может работать на российской операционной системе Astra Linux. Важным преимуществом также является использование российской системы управления базами данных. Решение имеет исполнение как для коммерческого рынка, так и защищенное исполнение для предприятий ОПК.

САРУС.PLM сможет применяться на предприятиях, использующих различные типы производства. Продукт развивается в рамках модульной концепции: основные его элементы — управление предприятием в целом, а также жизненным циклом непосредственно выпускаемой продукции.

Система создавалась с 2019 года в интересах атомной отрасли и ОПК. Апробация на предприятиях «Росатома» позволяет предлагать внешним заказчикам цифровые продукты, учитывающие опыт практической эксплуатации и высокие требования атомной индустрии.

Программное обеспечение PLM-класса (Product Lifecycle Management) входит в число основных классов промышленного ПО, развитие которых осуществляется в соответствии с дорожной картой развития высокотехнологичной области «Новые производственные технологии», утвержденной Правительством РФ в 2021 году.

Госкорпорация «Росатом» — глобальный технологический многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Включает в себя более 350 предприятий и организаций, в которых работает 290 тысяч человек. С 2018 года реализует единую цифровую стратегию, предполагающую многоплановую работу по ряду направлений. В направлении «Участие в цифровизации РФ» является центром компетенций федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ»; ответственным за создание в России к 2024 году квантового компьютера; совместно с Госкорпорацией «Ростех» выступает соисполнителем дорожной карты по развитию высокотехнологичной области «Новые производственные технологии». В направлении «Цифровые продукты» разрабатывает и выводит на рынок цифровые продукты для промышленных предприятий — в портфеле «Росатома» более 70 цифровых продуктов. В направлении «Внутренняя цифровизация» обеспечивает цифровизацию процессов сооружения АЭС, цифровое импортозамещение и создание Единой цифровой платформы атомной отрасли. Также в рамках ЕЦС «Росатом» ведет работу по развитию сквозных цифровых технологий, в числе которых технологии работы с данными, интернет вещей, производственные технологии, виртуальная и дополненная реальность, нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии беспроводной связи, робототехника и сенсорика и другое.