Рогозин заявил, что РФ может передать США ответственность за свой сегмент МКС

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия может передать США ответственность за свой сегмент Международной космической станции (МКС) после того, как выйдет из проекта в 2025 году, написало РИА «Новости».

По словам Рогозина, сейчас РФ начинает переговоры с партнерами из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), сообщила «Газета.ru».

«Мы передадим ответственность за свой сегмент нашим партнерам либо будем выполнять те задачи, которые необходимы для поддержания станции, на коммерческой основе, а не за счет нашего бюджета», — уточнил государственный деятель.

Ранее стало известно, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжит сотрудничать с Россией над обеспечением безопасной работы Международной космической станции (МКС).