NASA продолжит сотрудничать с Россией над обеспечением безопасной работы МКС

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжит сотрудничать с Россией над обеспечением безопасной работы Международной космической станции (МКС).

«NASA и Роскосмос работали и продолжат тесно работать как партнеры над тем, чтобы безопасным образом проводить операции на МКС», — сообщил ТАСС официальный представитель американского космического ведомства Стефани Ширхольц.

Она добавила, что Россия, NASA, японское, европейское и канадское космические агентства подтвердили свое участие в программе МКС до 2024 года.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что МКС находится в плачевном состоянии, Продолжение ее эксплуатации может привести к катастрофе, российские ученые предполагают, что станция может работать еще 10 лет. Борисов добавил, что Россия может выйти из программы МКС Россия может в 2025 году, но для этого нужно построить свою национальную космическую станцию. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин накануне сообщил, что базовый модуль российской станции уже находится в работе, его достроят к 20215 году.