Рогозин заявил, что МКС развалится до 2030 года

Огромные средства потребуются, чтобы продлить использование Международной космической станции до 2030 года. В противном случае станция «развалится». Такое заявление сделал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Пока у нас есть разрешение правительства работать на МКС до 2024 года. США приняли решение до 2030 года работать там. Мы считаем, до 2030 года станция развалится. Ее ресурс — 15 лет. Посчитайте, от 1998 года 15 лет давно прошли», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

Рогозин заметил, что в случае продления сроков эксплуатации могут возникнуть риски для экипажа. Либо, чтобы этого не произошло, нужно вкладывать колоссальные средства в ремонт МКС.

"А смысл? В условиях, когда США, британцы и европейцы ведут себя таким образом», — задался вопросом глава Роскосмоса.

По его словам, Россия приступила к эскизному проектированию новой станции. Для работы нужно еще несколько лет.

«Сейчас если сильно поднапрячься, в 2026 году мы могли бы первый модуль вывести на орбиту», — сказал он.

Ранее Рогозин заявил, что российские военные продвигаются по Украине по сантиметру ради мирных граждан.