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    10 марта 2022, 16:31

    Рогозин заявил, что МКС развалится до 2030 года

    Глава Роскосмоса Рогозин заявил, что МКС развалится до 2030 года

    Наза Салех Захи

    Огромные средства потребуются, чтобы продлить использование Международной космической станции до 2030 года. В противном случае станция «развалится». Такое заявление сделал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    Рогозин заявил, что МКС развалится до 2030 года

    «Пока у нас есть разрешение правительства работать на МКС до 2024 года. США приняли решение до 2030 года работать там. Мы считаем, до 2030 года станция развалится. Ее ресурс — 15 лет. Посчитайте, от 1998 года 15 лет давно прошли», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

    Рогозин заметил, что в случае продления сроков эксплуатации могут возникнуть риски для экипажа. Либо, чтобы этого не произошло, нужно вкладывать колоссальные средства в ремонт МКС.

    "А смысл? В условиях, когда США, британцы и европейцы ведут себя таким образом», — задался вопросом глава Роскосмоса.

    По его словам, Россия приступила к эскизному проектированию новой станции. Для работы нужно еще несколько лет.

    «Сейчас если сильно поднапрячься, в 2026 году мы могли бы первый модуль вывести на орбиту», — сказал он.

    Ранее Рогозин заявил, что российские военные продвигаются по Украине по сантиметру ради мирных граждан.