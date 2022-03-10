Рогозин: российские ВС продвигаются по Украине по сантиметру ради мирного населения

Россия ведет свою специальную операцию на Украине максимально аккуратно и взвешенно, чтобы мирные люди не страдали. Такое заявление сделал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Наша армия двигается сантиметр за сантиметром именно потому, что мы бережем население. Для нас это не враждебное население, это наше население. Поэтому погибают наши солдаты и офицеры, именно для того, чтобы спасти местное население, которое одурманено в течение 30 лет враждебной России пропагандой», — сказал Рогозин во время мероприятия «Zа Мир! В поддержку президента!» в Центре Хруничева. Его процитировало РИА «Новости».

Он заявил, что через так называемую антитеррористическую операцию Украины, прошли около 100 тысяч человек, во время нее убили 14 тысяч мирных жителей и людей, защищавших Донбасс.

При этом, по его словам, националистские растения с годами на Украине возрастали. Он вспомнил, что в детстве жил в Киеве и там разговаривали по-русски, но потом «пришли националисты и стали переделывать жизнь».

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Главными ее целями стали денацификация и демилитаризация страны. Страны Запада осудили Россию за ее действия и ввели против нее санкции.