Рогозин показал, на какие районы может упасть китайская ракета

Ступень китайской ракеты не упадет на территорию России. Карту с возможными районами падения 18-тонного аппарата разместил в Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В составленных прогнозах говорилось о том, что ступень может сойти с орбиты и упасть на Землю 8 мая.

«Возможная область падения ступени ракеты-носителя „CZ-5B“», — подписал карту Рогозин.

Базовый блок будущей китайской модульной космической станции ракета вывела на орбиту 29 апреля. В Пентагоне заявили, что точное место входа аппарата в земную атмосферу реально определить только за несколько часов до события.

Эксперты отмечают, что в основном обломки ракеты сгорят. До поверхности нашей планеты могут долететь стороны баллона, каждая из которых используется на ступени, а также части двигателей. Вероятность падения частей аппарата в густонаселенные районы низкая.