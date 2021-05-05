Неуправляемая ракета вращается вокруг Земли. До нас долетят ее части размером с полметра

Китайская тяжелая ракета-носитель Long March 5B, которая вышла из-под контроля после запуска, может упасть на Землю. По расчетам, это произойдет уже 8–10 мая. Предсказать место падения невозможно. В том, насколько это опасно для Земли, мнения экспертов расходятся.

О возможном крушении сообщил представитель Пентагона Майк Ховард. По его словам, точное место входа ракеты в атмосферу Земли можно определить лишь за несколько часов до события. Так что куда именно упадут обломки, неизвестно.

Этому мешает скорость, с которой движется ракета. Ее траекторию могут резко изменить даже незначительные факторы, рассказал ученый из Астрофизического центра Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл.

«За этот двухдневный период она совершит кругосветное путешествие 30 раз. Эта штука движется со скоростью примерно 18 тысяч миль в час (около 29 тысяч километров в час — прим. ред.). И если вы на час ошибетесь при угадывании, вы не будете знать, где именно она упадет на расстоянии 18 тысяч миль», — отметил Макдауэлл.

Угроза населенным пунктам

Опасность Long March 5B заключается именно в том, что она может попасть туда, где ее появление было бы максимально нежелательно. Об этом «360» рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

«Обломки ракеты в основном, конечно, сгорят. Но, к сожалению, там есть элементы, которые долетают до Земли несгоревшими. Это в основном стороны баллона, каждая из которых используется на ракете. Они, правда, не очень большие — полметра где-то. И двигатели тоже могут не полностью разрушится. Эти части представляют опасность», — отметил ученый.

По словам Эйсмонта, надежду вселяет низкая вероятность того, что обломки попадут в густонаселенные районы. Ведь поверхность Земли — это в основном океан. Однако нужно помнить, что угроза есть.

Если сравнивать с другими запусками, например в России, то есть очень жесткие предосторожности. Так, последняя ступень отечественных ракет вообще не выводится на орбиту спутника. Это дает возможность предугадать район падения последней ступени.

«Эти нормы зафиксированы в ООН. Введены они уже лет 10–15 назад. Не все, к сожалению, твердо следуют этим правилам. Но все больше стран пытаются выполнять эти правила. <…> У китайцев это не совсем жестко выполнено», — пояснил Эйсмонт.

Пустотелый цилиндр

Иной точки зрения придерживается другой собеседник «360» — член-корреспондент Российской академии космонавтики, главный аналитик некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» Андрей Ионин. По его словам, падение ракеты ничем не грозит Земле.

«Ничем не опасно. <…> Ракета двухступенчатая. Единственное, китайская — тяжелая. Масса ее второй ступени довольно существенна — 18 тонн. <…> Но надо понимать, что это пустотелый цилиндр, то есть, по сути, бочка для топлива. Спускается она по наклонной траектории, входит в атмосферу под маленьким углом, поэтому происходит нагрев и разрушение. Конструкция из алюминиевого сплава», — сказал Ионин.

По его словам, если на Землю что-то и упадет, то конструктивные элементы двигателя — камеры сгорания или баллоны, и все.

«Ничего опасного здесь нет. Только какая-то конспирология. Кому-то не нравится, что китайцы вот этим всем занимаются и умеют это делать. Создают медийный шум, что китайцы представляют какую-то угрозу. Другого объяснения не вижу, стандартная ситуация», — заключил он.