Рогозин показал уникальные кадры, снятые российским спутником «Арктика-М»

Уникальные кадры зарождения вихрей и погоды, снятые российским спутником «Арктика-М», показал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Снимки, снятые «Арктика-М» Рогозин разместил в своем Telegram-канале.

На одном из присланных фото показано «зарождение вихрей и погоды над северным полушарием». Как отметил глава Роскосмоса, на основе этой информации Росгидромет приступил к разработке моделей метеопрогнозов.

«Продолжаются испытания космического аппарата „Арктика-М“. Изображения динамических процессов в атмосфере в глобальном масштабе над арктическим районом, открывают новые возможности при решении метеорологических задач», — написал Рогозин. Он также добавил, что до запуска «Арктики-М» динамические процессы в этой области земного шара и с такой периодичностью никто не получал. «Мы первые», — заключил глава Роскосмоса.

В апреле Рогозин заявил о том, что Россия не ведет переговоры о доставке космонавтов на МКС с помощью кораблей Crew Dragon. Он отметил, что у РФ «свои корабли есть».