Рогозин опроверг переговоры о доставке россиян на МКС кораблями Crew Dragon

Россия не ведет переговоры о доставке космонавтов на МКС с помощью кораблей Crew Dragon, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Нет, [переговоры] не ведем. Зачем? У нас свои корабли есть», — написал глава госкорпорации.

Пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко ранее заявил, что графика переговоров о возможной отправке космонавтов на МКС кораблями Crew Dragon пока нет. Устименко отметил, что еще есть ряд вопросов, которые нужно решить, и как только будут достигнуты конкретные договоренности, о них сообщат.

Корабль Crew Dragon в субботу успешно пристыковался к МКС. На станцию доставили четырех астронавтов: американцев Шейна Кимброу и Меган Макартур, француза Тома Песке и японца Акихико Хосидэ.

Основатель SpaceX Илон Маск в пятницу перед стартом Сrеw Drаgоn заявил, что американская компания готова предоставить свои пилотируемые корабли для доставки российских космонавтов на МКС. Маск отметил, что для его компании это будет делом чести. Об этом сообщала «Национальная служба новостей».