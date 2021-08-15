Рогозин отверг вину американки в сверлении дыры в «Союзе»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что астронавта NASA Серену Ауньон-Чанселлор никто не обвиняет в сверлении дыры в обшивке корабля «Союз МС-09». Об этом он написал в своем Twitter.

Рогозин ответил на пост помощника главы NASA Кэти Лидерс, которая написала, что обвинения в адрес астронавтов NASA, включая Ауньон-Чэнселлор, в причастности к сверлению отверстия в «Союзе» не заслуживают доверия. Глава Роскосмоса заявил, что никто никогда не обвинял астронавта.

Рогозин также отмел версию, что отверстие в корабле мог просверлить кто-то на Земле, когда «Союз МС-09» готовили к запуску, и никому не сказать об этом. Глава Роскосмоса сказал, что тщательное расследование, проведенное российской стороной, исключило возможность «земного» происхождения дыры.

Ранее в СМИ со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщили, что отверстие в «Союзе» мог просверлить в условиях невесомости кто-то из тех, кто не был знаком с устройством корабля. При этом отмечалось, что российские космонавты прошли проверку на полиграфе, а их американские коллеги от нее отказались.

Дыру в «Союзе МС-09» нашли в 2018 году, когда на МКС зафиксировали утечку воздуха.