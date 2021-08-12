Дыру в «Союзе МС-09» могли просверлить малообученные американцы

Отверстие в «Союзе МС-09» в 2018 году просверлил в условиях невесомости человек, не знакомый с устройством корабля. Об этом со ссылкой на источник в российской ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС.

Только одно из восьми отверстий в бытовом отсеке корабля было сквозное, а остальные, по словам собеседника агентства, были насверлены будто с отскоками сверла. Это говорит о том, что сверление проводилось в условиях невесомости. А одно из отверстий пытались просверлить в шпангоуте корабля. Значит, тот, кто сверлил, не был знаком с устройством этого корабля, отметил собеседник агентства.

При этом российские космонавты после случившегося прошли проверку на детекторе лжи, а вот американские астронавты отказались проверяться на полиграфе, сказал источник.

Россиянам при этом не предоставили возможность изучить сверла, которые есть на МКС, на предмет остатков металлической стружки с корпуса корабля.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в 2019 году сообщал, что им известно о происхождении дырки в корабле, но раскрывать эту информацию они не будут.

Утечку воздуха на МКС выявили 30 августа 2018 года. После проверки в «Союзе МС-09» нашли отверстие, которое, как позже установили специалисты, было просверлено изнутри.