Рогозин назвал дату модернизации плавучего космодрома «Морской старт». Видео
Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на видеоролике «Линия генерального», размещенного на его странице в YouTube.
«Дальше, я считаю, [нужно за] пару месяцев решить все вопросы, юридические вопросы, и приступить к модернизации комплекса», — сказал Рогозин.
Он уточнил, что ракета «Союз-5», которая будет использоваться для запусков с «Морского старта», способна выводить на орбиту до 18 тонн полезного груза. С экватора она будет выводить в космос более 20 тонн, уже как ракета-носитель тяжелого класса.
Рогозин рассказал, что такие технические решения плавучего космодрома как телеметрия при предстартовой подготовке получит распространение и на наземной инфраструктуре.
В августе стало известно, что на модернизацию «Морского старта» выделены 35 миллиардов рублей.