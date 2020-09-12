Рогозин назвал дату модернизации плавучего космодрома «Морской старт». Видео

Модернизация плавучего космодрома «Морской старт», который находится в порту «Славянка» (Приморье), может начаться уже через два месяца, в ноябре 2020 года. Его можно будет использовать не только для осуществления запусков ракет с экватора.

Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на видеоролике «Линия генерального», размещенного на его странице в YouTube.

«Дальше, я считаю, [нужно за] пару месяцев решить все вопросы, юридические вопросы, и приступить к модернизации комплекса», — сказал Рогозин.

Он уточнил, что ракета «Союз-5», которая будет использоваться для запусков с «Морского старта», способна выводить на орбиту до 18 тонн полезного груза. С экватора она будет выводить в космос более 20 тонн, уже как ракета-носитель тяжелого класса.

Рогозин рассказал, что такие технические решения плавучего космодрома как телеметрия при предстартовой подготовке получит распространение и на наземной инфраструктуре.

В августе стало известно, что на модернизацию «Морского старта» выделены 35 миллиардов рублей.