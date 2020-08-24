Плавучий космодром «Морской старт» задумали восстановить в России. Это дорого, но стоит ли того?

Российский плавучий космодром «Морской старт» будет восстановлен. Предполагается, что учредителями стартовой площадки станут «Роскосмос», «Росатом» и S7. На доведение космодрома до ума потребуется минимум 35 миллиардов рублей.

Что такое «Морской старт»

Единственный в мире плавучий космодром был создан в 1995 году для запуска ракет-носителей «Зенит», собиравшихся на Украине из российских комплектующих. Космодром находился вблизи Острова Рождества в Тихом океане. Его учредителями были американская корпорация Boeing (40%), Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (25%), норвежский судостроитель Kvaerner (позднее Aker Solutions, 20%), украинские ПО «Южмаш» (10%) и КБ «Южное» (5%).

Запуски проводились с 1998 по 2014 год. Всего со стартовой площадки произвели 36 пусков, 32 из которых были успешными. Почти все пуски (30 из 36) были выполнены до 2010 года, когда «Морской старт» приобрела «Энергия». Оставшиеся шесть запусков, как сообщалось, касались выполнения старых обязательств. На фоне конфликта с Украиной в 2014 году пуски и вовсе прекратились. В 2018 году космодром приобрела S7 Group Владислава Филева. Однако проект остался замороженным.

РИА «Новости» / Виталий Аньков

В июне 2020 года источник ТАСС сообщал, что S7 хочет продать платформу для запусков Odyssey и командное судно Sea Launch Commander из-за отсутствия денег на развитие проекта.

В марте 2020 года судно Sea Launch Commander прибыло в приморский порт Славянка. Американские и украинские учредители к этому времени демонтировали с судна свое оборудование.

Космодром решили восстановить

В понедельник, 24 августа, вице-премьер Юрий Борисов заявил, что государство вложится в «Морской старт». Решение восстановить плавучий космодром было принято после разговора с президентом Владимиром Путиным.

«Безусловно, старт будет восстановлен, у меня был разговор с президентом на этот счет», — сказал вице-премьер журналистам.

Предварительная сумма на восстановление составляет 35 миллиардов рублей. По словам Борисова, среди учредителей обновленного космодрома «есть место и „Роскосмосу“, и „Росатому“, и S7». Коммерческий успех проекта возможен при осуществлении не менее пяти пусков в год, добавил чиновник.

Часть пусков будет оплачивать государство, другая часть будет коммерческой. Борисов надеется, что пропорция составит «хотя бы fifty-fifty» (50 на 50 — прим. ред.).

Какие трудности существуют у проекта

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в разговоре с «360» отметил, что плавучий космодром позволяет проводить запуски с экватора, «а если вы оказались на экваторе, то при запуске на геостационарные орбиты получается выгода процентов 40 по сравнению, скажем, с Байконуром».

Владелец S7, когда приобретал в свое время «Морской старт», надеялся использовать для запусков украино-российские ракеты «Зенит» или создать их аналог. Однако из этого ничего не вышло, добавил эксперт.

По словам Эйсмонта, помимо восстановления «Морского старта» «нужна еще ракета, а ракеты нет».

Источник фото: S7

«В какой степени удастся воссоздать тот же „Зенит“, который делали на Украине, я не знаю. Разработка нового носителя — это тоже заметные затраты», — заявил специалист.

Эйсмонт пояснил, что «Зенит» был носителем промежуточного класса — между средним «Союзом» (способным доставить до восьми тонн полезной нагрузки на орбиту высотой 200 километров) и тяжелым «Протоном» (до 21 тонны). Эксперт назвал эту нишу востребованной. К примеру, в Европе для выведения спутников «в качестве среднего носителя используется наш „Союз“, под который была построена специальная стартовая площадка во Французской Гвиане». Этот проект «оказался очень удачным».