Youtube представил новую систему родительского контроля

После создания отдельного приложения для детей и ограничения их доступа к некоторым функциям, видеосервис Youtube создал новую систему родительского контроля, отвечающую потребностям и детей, и родителей.

Подробности сообщаются на официальном блоге Google Россия.

«Теперь ребенок сможет пользоваться нашим сервисом через контролируемый аккаунт Google, а родители — выбирать, какие функции и ролики будут ему доступны. В ближайшие месяцы начнется бета-тестирование нового режима», — указано в тексте презентации.

В создании системы участвовали родители и эксперты по компьютерной грамотности, воспитанию детей и обеспечению их безопасности.

Предложено три категории контента. Формат «Базовый» открывает доступ к видеоблогам, обучающим и образовательным роликам, клипам, видео об играх, событиям, интересным детям старше девяти лет.

Категории «Расширенный» и «Почти весь YouTube» позволят смотреть прямые трансляции, ролики на деликатные темы, понятные только детям старшего подросткового возраста и любое видео, доступное несовершеннолетним пользователям.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова предложила по умолчанию подключать режим «Родительский контроль» на сим-картах телефонов, которые покупаются для детей.