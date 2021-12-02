Робота-официанта представили на форуме в Новосибирске

На Третьем торговом форуме, который открылся в Новосибирске, состоялась презентация робота-официанта. Также одним из главных экспонатов стал сибирский хамон. Об этом написал ОТР.

Помимо новинок в робототехнике, на форуме обсудят развитие онлайн-торговли. По словам представителей мероприятия, сейчас доля онлайн-торговли продовольственных товаров на рынке составляется менее шести процентов. Несмотря на такие низкие показатели, в течении 10 лет картина может полностью измениться.

Кроме того, на форуме затронут вопросы развития точек торговли по формату «у дома», а также обсудят снижение популярности гипермаркетов.

Ранее сообщалось, что в отеле во Владимирской области начал работать робот-отельер. На данный момент, это единственный в России железный помощник с встроенной системой «check-in». Он умеет распознавать паспортные данные и выдавать карты доступа от определенного номера своим посетителям.