Робота-отельера спроектировали в России

В России создали железного отельера — единственного в стране робота с системой «check-in». Он умеет распознавать паспортные данные и выдавать карты доступа от определенного номера. Об этом написал сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу компании-производителя Promobot.

Первый такой робот начал свою работу в парке-отеле «Доброград» во Владимирской области. Благодаря помощи железного отельера, посетители могут вызывать такси, заказать трансфер и получать консультацию по любому вопросу.

По словам директора по развитию Promobot Олега Кивокурцева, такой помощник позволяет ускорить процесс регистрации посетителей, а также снижает нагрузку на основной персонал отеля.