Робот «Федор» опубликовал видео с борта МКС

Отправившийся на МКС робот «Федор» все больше ведет себя как популярный блогер. Так на своей странице в Twitter он выложил снятое от первого лица видео, где он работает с дрелью.

На кадрах видно, как находящийся в невесомости робот передает дрель из своей руки находящемуся напротив космонавту Алексею Овчинину. После этого салфеткой он приближает руку к камере, чтобы, скорее всего, протереть объектив.

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До достижения звания настоящего блогера роботу «Федору» осталось только выложить селфи на своей странице.

Кроме передачи дрели космонавту «Федор» еще и проходит испытания другого толка. В минувший понедельник выяснилось, что космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов устроили роботу настоящий допрос. Они задали ему более 30 вопросов, на некоторые из которых «Федор» с первого раза ответить не смог.

В частности он задумался на вопросах из какой страны он приехал и как проходило освоение космоса. Между тем, командировка «Федора» на МКС подходит к концу. Сегодня российские космонавты перенесли робота в космический корабль «Союз», на котором он отправится на Землю.