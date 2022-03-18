Роскомнадзор потребовал от Google удалить антироссийские ролики на YouTubе

Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC прекратить распространение угроз в адрес россиян на YouTubе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным РКН, на видеохостинге транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации России и Белоруссии. «Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан», — заявили в ведомстве.

В Роскомнадзоре добавили, что распространение таких призывов демонстрирует антироссийскую позицию Google. От компании потребовали в максимально короткие сроки прекратить трансляцию антироссийских роликов.

В пресс-службе РКН обратили внимание, что антироссийскую позицию заняла в последние недели и американская компания Meta Platforms Inc. На сайтах, принадлежащих Meta и Google, развернута целенаправленная кампания по дискредитации ВС РФ, российских СМИ, общественных деятелей и государства в целом, отметили в РКН.

Ведомство подчеркнуло, что подобные действия Meta Platforms Inc. и Google LLC не только нарушают законодательство РФ, но и противоречат общепринятым нормам морали.