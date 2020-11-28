РКК «Энергия» раскрыла особенность российской орбитальной станции

При наклонении 72 градуса можно будет вести наблюдение за Северным морским путем. Второй вариант позволит наблюдать за всей поверхностью Земли.

Модули будут доставлять на орбиту ракетами-носителями «Ангара-А5» с космодрома Плесецк или Восточный. К станции будет пристыковываться производственный модуль-лаборатория, который будет летать отдельно. При наклонении 98 градусов будут видны полярные области нашей планеты.

«Это будет мировой хайп. На такие наклонения еще никто не пускал станции. Такие орбиты нужны для наблюдения Земли. Они удобны, потому что Солнце находится постоянно под определенным углом, это называется солнечно-синхронная орбита, и аппаратура для съемки настаивается один раз», — рассказал агентству член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

Ранее первый заместитель генерального директора «Энергии» Владимир Соловьев рассказал, что национальная станция будет состоять из трех-семи модулей. На ее борту сможет находиться экипаж до четырех человек. Станцию начнут разворачивать в космосе после 2024 года.