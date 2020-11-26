РКК «Энергия» показала проект российской станции на замену МКС

РКК «Энергия» предложила создать российскую национальную станцию. Она должна заменить МКС, которая к 2025 году станет слишком изношенной.

«До 2025 года Россия имеет обязательства участия в программе МКС. Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС», — приводит портал «Научная Россия» слова первого заместителя генерального директора «Энергии» Владимира Соловьева.

Проект новой отечественной орбитальной станции уже представили президенту РАН.

«Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ [национальных] орбитальных станций», — добавил Соловьев.

Российская станция будет состоять из трех-семи модулей с возможностью работы экипажа от двух до четырех человек. Она сможет летать по орбите и в беспилотном режиме. Ее начнут разворачивать в космосе после 2024 года.