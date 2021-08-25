Объявлен тендер на разработку системы учета рекламы в рунете

Главный радиочастотный центр опубликовал на сайте госзакупок новый тендер. Как сообщили «Известия», организация ищет тех, кто разработает прототип Единой информационной системы учета оборота рекламы в интернете.

Будущая система поможет сделать рекламу более эффективной. Она соберет в себе всю информацию о контрактах, которые удастся заключить после кампаний в интернете. Анализ таких данных позволит точнее рассчитывать эффект от онлайн-объявлений. Компаниям будет ясно, как грамотно вкладывать средства в рекламу в Сети.

По ожиданиям Главного радиочастотного центра, новая система сделает отношения рекламодателей и агентств более прозрачными, улучшит условия конкуренции. На Госзакупках указана стоимость контракта — она составляет 96 958 020 рублей.

Минцифры разработало проект директив, которые направлены на рост популярности отечественной радиоэлектроники. Тем временем, экологи бьют тревогу и заверяют, что как можно больше электроники после окончания службы должно перерабатываться. В них может храниться до 7% мировых запасов золота.