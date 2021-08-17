Названа доля драгоценных металлов в электронных отходах

В составе электронных отходов может быть до 7% мирового запаса золота, сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. Однако утилизировать удается пока не более 8% старой электроники.

«Из одной тонны материнских плат получается килограмм серебра и 100 грамм золота. Всего в электронных отходах может храниться 7% мирового запаса золота. По нашим данным, сейчас удается утилизировать от 6% до 8% бывшей в употреблении электроники», — рассказал Буцаев, пишет «Российская газета».

При этом в России действует норматив на утилизацию электроники в 15%, по нему производители и утилизаторы должны платить экологический сбор. За одну тонну — 26 469 рублей, уточнили в РЭО. В прошлом году 10 крупнейших импортеров электроники купили товара на 678,3 миллиарда рублей, за утилизацию они отдадут 116,9 миллиона рублей, или 0,017% от общей стоимости.

Для утилизаторов экосбор — важная часть дохода, но во многом этот сегмент сильно зависит от цен на цветные металлы, которые извлекают из электронных отходов, и от котировок на пластиковые отходы. По словам Буцаева, сейчас на рынке резкие колебания.

Как поступать с такими отходами? В РЭО напомнили, что сдавать технику нужно в специальные пункты. Если электронные отходы попадают в общий контейнер, то отобрать удастся только крупную технику, типа принтера, а мелкие (флешки, платы, мелкие девайсы) смешаются с общим потоком и попадут на захоронение.

В Российском экологическом операторе считают, что выгоднее всего перерабатывать старую технику, еще времен СССР, в ней больше ценных металлов, чем в современных девайсах.

Концепция расширенной ответственности производителей (РОП) обязывает компании уплачивать экосбор за утилизацию отдельных товаров, норматив будет расти на 10% в год. Когда он достигнет 100%, компаниям станет выгоднее самим заниматься утилизацией, а не платить экосбор, отметили в GS Group. Это станет стимулом для развития переработки, что даст новые рабочие места и налоговые отчисления в бюджет.