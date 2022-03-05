Минцифры задумало разрешить пиратское ПО

Российские власти рассматривают вероятность отмены административного и уголовного преследования за нелицензионное использование программного обеспечения из стран, которые ввели технологические санкции. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Министерство цифрового развития.

«Освобождение от ответственности предлагается обсуждать только по продуктам, где сейчас явно нет российских аналогов», — уточнили в ведомстве.

По мнению Минцифры, такой подход стимулирует участников рынка переходить на российское программное обеспечение.

Преподаватель школы Moscow Digital School Андрей Блинов подчеркнул, что эта мера может не сработать, так как большинство программ работают по подписке и к ним утратится доступ.

«Большая часть софта делается в виде подписок на облачный продукт, это позволяет разработчикам обезопасить код, который остается на их серверах», — рассказал он.

Президент РФ Владимир Путин 2 марта подписал указ об ускоренном развитии IT-сектора. Разработчики получат отсрочку от армии до 27 лет на время работы, а компании освободят от проверок контролирующих органов и налога на прибыль на ближайшие три года.