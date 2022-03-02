Путин подписал указ об ускоренном развитии IT-отрасли

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о принятии мер, призванных обеспечить ускоренное развитие отрасли информационных технологий. Об этом сообщил официальный сайт Кремля.

На ближайшие три года компании освободят от налога на прибыль, а также проверок контролирующими органами. Разработчики получат возможность взять кредиты в банках под ставку не более 3% на новые проекты или продолжение текущей деятельности.

Представители отрасли до 27 лет получат отсрочку от призыва в вооруженные силы на период работы. Правительство РФ даст возможность специалистам оформить льготную ипотеку.

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко накануне поручил Министерству цифрового развития разработать средства поддержки как отечественных разработчиков, так и для россиян, которые находятся за рубежом и готовятся вернуться на родину.

Уже принятые меры поддержки российской IТ-отрасли предусматривают сокращение налога на прибыль и страховые взносы. Этот маневр привел к увеличению доходов российских компаний и росту облагаемой налогами базы.