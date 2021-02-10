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    10 февраля 2021, 11:42

    Разработку лунной ракеты «Енисей» приостановили в России

    Александр Блинов

    Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» приостановил разработку сверхтяжелой ракеты «Енисей», которая создавалась для лунной программы. Об этом рассказал генеральный директор центра Дмитрий Баранов.

    Разработку лунной ракеты «Енисей» приостановили в России

    «Возможна коррекция ее облика. Сейчас этот вопрос пока до конца не решен», — сказал глава РКЦ.

    Баранов добавил, что проектировщики будут готовы продолжить работу после того, как примут решение о коррекции облика будущей ракеты.

    «Я думаю, что это вопрос нескольких месяцев, я бы так сказал, до середины этого года», — указал Баранов, его процитировал «Интерфакс».

    Ракету-носитель «Енисей» планировали задействовать в рамках реализации космической программы. Для ее запусков на космодроме Восточный должны были построить отдельный стартовый комплекс. Эскизный проект ракеты сверхтяжелого класса был одобрен в 2019 году. Летные испытания «Енисея» планировали начать в 2028 году.

    Роскосмос в декабре заключил с РКЦ «Прогресс» контракт на разработку проекта ракеты «Енисей». Стоимость контракта составила 1,47 миллиарда рублей. Проект должны были сдать до начала 2022 года.