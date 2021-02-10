Разработку лунной ракеты «Енисей» приостановили в России

Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» приостановил разработку сверхтяжелой ракеты «Енисей», которая создавалась для лунной программы. Об этом рассказал генеральный директор центра Дмитрий Баранов.

«Возможна коррекция ее облика. Сейчас этот вопрос пока до конца не решен», — сказал глава РКЦ.

Баранов добавил, что проектировщики будут готовы продолжить работу после того, как примут решение о коррекции облика будущей ракеты.

«Я думаю, что это вопрос нескольких месяцев, я бы так сказал, до середины этого года», — указал Баранов, его процитировал «Интерфакс».

Ракету-носитель «Енисей» планировали задействовать в рамках реализации космической программы. Для ее запусков на космодроме Восточный должны были построить отдельный стартовый комплекс. Эскизный проект ракеты сверхтяжелого класса был одобрен в 2019 году. Летные испытания «Енисея» планировали начать в 2028 году.

Роскосмос в декабре заключил с РКЦ «Прогресс» контракт на разработку проекта ракеты «Енисей». Стоимость контракта составила 1,47 миллиарда рублей. Проект должны были сдать до начала 2022 года.