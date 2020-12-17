«Роскосмос» выделил 1,5 млрд рублей на разработку лунной ракеты

«Роскосмос» заключил контракт со своим дочерним предприятием — ракетно-космическим центром «Прогресс» — на разработку проекта ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Енисей». Эту ракету планируют использовать для полетов на Луну.

Договор подписали 15 декабря. Стоимость контракта составила 1,47 миллиарда рублей, следует из его карточки на сайте госзакупок. Контракт предусматривает «разработку технического проекта космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжелого класса и разгонным блоком». Проект должен быть готов к 31 декабря 2021 года. Аванс за работу составляет 80% от суммы контракта — 1,17 миллиарда рублей.

Согласно техзаданию, «Енисей» будет состоять из центрального блока — первой ступени ракеты «Союз-6» с двигателями РД-180МВ, а также окружающих его шести боковых блоков — первых ступеней ракет «Союз-5» с двигателями РД-171МВ — и разгонного блока класса ДМ.

Ракету планируют использовать для пилотируемой лунной миссии. Первый пуск намечен на 2028 год.