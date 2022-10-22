Разгонный блок с первым аппаратом группировки «Сфера» и тремя спутниками связи вывели на орбиту | 360°

Технологии 22 октября 2022, 23:56 Разгонный блок с первым аппаратом группировки «Сфера» и тремя спутниками связи вывели на орбиту РИА «Новости»: на орбиту выведен разгонный блок с первым аппаратом группировки «Сфера» Пуск РН «Союз-2.1б» с первым спутником группировки «Сфера» / РИА "Новости"

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Ракета «Союз-2.16», стартовавшая с космодрома «Восточный», доставила на незамкнутую орбиту разгонный блок «Фрегат» с первым аппаратом многоспутниковой группировки «Сфера» — «Скифом-Д» и тремя спутниками связи «Гонец-М». Об этом сообщило РИА «Новости».

Комментатор пуска сообщил, что головной блок в составе разгонного «Фрегата» выведен на незамкнутую орбиту. Старт ракеты состоялся в 22:57 по московскому времени 22 октября. Разгонный блок должен доставить аппараты на заданные траектории, это займет несколько часов.

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Всего на орбиту по проекту «Сфера» выведут 162 аппарата, в группировку войдут спутники связи «Ямал», аппараты ДЗЗ «Смотр» и спутники наблюдения «Беркут». Новые спутники «Гонец-М» призваны поддержать систему в состоянии эксплуатационной готовности, сообщило агентство со ссылкой на пресс-службу компании «Спутниковая система „Гонец“».

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Днем ранее ВКС России запустили ракету-носитель «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк в Архангельской области. На борту ракеты находятся два военных спутника «Космос-2561» и «Космос-2562».