Samsung представила новый растягивающийся дисплей

Компания Samsung в четверг объявила о создании принципиально нового дисплея, который может растягиваться. Пример разработки показан на сайте YouTube.

В опубликованном видео снята OLED-панель диагональю 13 дюймов. Видно, что она может растягиваться наружу вместе с тем изображением, которое в этот момент показывает. В нее встроен специальный механизм. Разработчики из Южной Кореи смогли добавить к обычному 2D-экрану еще одно измерение.

Пока в компании ничего не сказали о том, когда возможно поступление таких новинок в продажу. Но не исключено, что разработка произведет фурор и уже в ближайшем будущем завоюет рынок больших видеопанелей.

На данный момент технологии гибких экранов остаются достаточно дорогими. Самый бюджетный смартфон, дисплей которого складывается, в России можно приобрести примерно за 90 тысяч рублей. Примечательно, что продажа нескольких моделей телефонов Sаmsung с гибким экраном начнется в России уже сегодня, 10 сентября. Речь идет о Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3.