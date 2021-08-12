Samsung показал новую линейку сгибающихся смартфонов

Южнокорейская компания Samsung представила две новые модели смартфонов с гибким экраном — Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3. Об этом сообщило РИА ФАН.

У Samsung Galaxy Z Fold3 есть экраны 7,6 дюйма и 6,2 дюйма. У нового телефона имеется три основные камеры и одна фронтальная. Мощность аккумулятора составляет 4400 мА/ч. На телефоне установлен процессор Snapdragon 888.

Основной дисплей Galaxy Z Flip3 имеет диагональ 6,7 дюйма, а внешний — всего 1,9 дюйма. На смартфоне установлено две основных камеры и одна фронтальная. Мощность аккумулятора — 3300 мА/ч. На телефоне установлен аналогичный процессор.

Предзаказ на новые смартфоны Samsung стартовал в России 11августа. Продажа смартфонов начнется 10 сентября.