Систему распознавания лиц планируют запустить для входа в метро в Москве

Власти Москвы намерены радикально упростить проход в столичную подземку, подключив систему распознавания лиц. Технология заработает в тестовом режиме уже следующей весной.

О планируемых нововведениях сообщил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, сообщила газета «Коммерсант».

По мнению экспертов, существуют возможные риски при внедрении системы. В частности, среди них называются задержки на обработку данных, которые в свою очередь, могут приводить к скоплению большого количества людей у турникетов.

При этом все же система распознавания лиц пропускает пассажиров быстрей, чем традиционный турникет с транспортными картами. Такие выводы были сделаны после проведенного закрытого тестирования.

Однако не всем нравится широкое распространение такой технологии. Несколько дней назад общественная организация «Роскомсвобода» в суде потребовала от столичных властей остановить работу уличной системы по распознаванию лиц. Истец требует прекратить использование уличной системы распознавания лиц, а в будущем принять акт, регламентирующий работу подобных систем.