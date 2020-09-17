Общественники потребовали запретить систему распознавания лиц в Москве

Общественная организация «Роскомсвобода» в суде потребовала от столичных властей остановить работу уличной системы по распознаванию лиц.

Административный иск к департаменту информационных технологий (ДИТ) мэрии и ГУ МВД Москвы был направлен в Тверской районный суд столицы, пишет газета «Коммерсант».

Истец требует прекратить использование уличной системы распознавания лиц, а в будущем принять акт, регламентирующий работу подобных систем. Кроме того, в иске указано еще одно требование — компенсации за вред, причиненный утечкой данных, в размере 100 тысяч рублей.

«Роскомсвободу» и сторонних экспертов беспокоит защищенность информации: в даркнете можно без труда преобрести подробные данные о передвижениях, которые собираются с помощью камер в городе, или даже доступ ко всей системе видеонаблюдения. Однако в мэрии настаивают, что персональных данных граждан изображения с камер не содержат.

О том, что несовершенная система защиты городского видеонаблюдения Москвы может угрожать персональным данным горожан говорилось еще в августе. Услугу доступа к камерам легко приобрести в даркнете. Основная проблема — человеческий фактор. Несанкционированного доступа к данным нет, есть недобросовестные работники, считают власти Москвы.