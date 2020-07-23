Раскрыты подробности игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Вместо связанных между собой локаций, игроков ждет полноценный открытый мир. При этом, карта будет «одной из самых больших, созданных на данный момент».

Зона вокруг Чернобыльской АЭС — это не просто изолированное от внешнего мира место, теперь его называют отдельным персонажем и угрозой для всего человечества.

Изменения коснулись и симуляции жизни A-Life из первой части. Новая система получила название A-Life 2.0. С ее помощью обитатели Зоны даже в отсутствие игрока будут постоянно взаимодействовать между собой и с окружением.

При этом каждое прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2 намерены сделать уникальным. Игрок должен будет постоянно делать выбор, а его решения повлекут не только краткосрочные последствия, они окажут влияние на состояние мира. Кампания будет «разветвленной историей со множеством разных концовок».

Играть смогут не только преданные фанаты оригинала, но и новички — знакомство с сюжетом предыдущих игр будет необязательно.

Правда, пока не названа приблизительная дата релиза у S.T.A.L.K.E.R. 2, но известно, что игра будет временным эксклюзивом Microsoft, а на старте она будет доступна только на ПК и Xbox Series X.

Ранее компания Microsof на презентации Xbox анонсировала первый тизер шутера S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик выложили на официальном YouTube-канале Xbох. В первом трейлере авторы хотели лишь передать атмосферу мира, над которым работают.

В трейлере продемонстрированы несколько локаций Зоны. Среди них есть знакомая локация из первой части, в которой люди сидят вокруг костра с гитарой. Также есть знакомые по первой части аномалии.