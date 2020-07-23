Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 показали первый трейлер игры. Там есть отсылки к первой части

«Испытайте один из крупнейших открытых миров на сегодняшний день, наполненный радиацией, мутантами и аномалиями», — говорится в описании к ролику.

В трейлере разработчики продемонстрировали поклонникам игры несколько локаций Зоны. Среди них есть знакомая локация из первой части, в которой люди сидят вокруг костра с гитарой. Также есть знакомые по первой части аномалии.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на новом Xbox Series X и PC. Игра станет сразу бесплатно доступна подписчикам Xbox Game Pass. Ожидается, что шутер будет временным эксклюзивом компании Microsoft.

В марте украинская студия GSC Game World показала первый скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Так разработчики хотели порадовать преданных фанатов из-за распространения коронавируса.

Первая игра появилась в марте 2007 года на ПК и получила небывалую популярность. Действия игры происходят в чернобыльской зоне отчуждения. Игра подстегнула интерес к Чернобыльской АЭС и туризму в на ее территорию.