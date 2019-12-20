Apple просит легализовать в России свой аналог Bluetooth

Роскомнадзор дал отрицательное заключение на заявку Apple. Ведомство указало на необходимость проведения дальнейших исследований, рассказали изданию в Минкомсвязи.

В компании «Спектрум Менеджмент» газете пояснили, что частоты, на которых работает технология UWB, пересекаются с диапазоном радиолокационной службы.

В «Спектрум Менеджмент» считают, что проблема кроется в уровне излучения UWB-чипа iPhone 11, который немного выше допустимого в России. При этом расхождение там назвали близким к статистической погрешности.