20 декабря 2019, 05:08
Apple просит легализовать в России свой аналог Bluetooth
Apple подала заявку о выделении в России частоты 6 ГГц для скоростного аналога Bluetooth — Ultra WideBand (UWB). Технология внедрена в iPhone 11, но в РФ ей пользоваться нельзя, сообщила газета «Известия».
Роскомнадзор дал отрицательное заключение на заявку Apple. Ведомство указало на необходимость проведения дальнейших исследований, рассказали изданию в Минкомсвязи.
В компании «Спектрум Менеджмент» газете пояснили, что частоты, на которых работает технология UWB, пересекаются с диапазоном радиолокационной службы.
В «Спектрум Менеджмент» считают, что проблема кроется в уровне излучения UWB-чипа iPhone 11, который немного выше допустимого в России. При этом расхождение там назвали близким к статистической погрешности.