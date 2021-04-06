facebook_pixel
    06 апреля 2021, 04:55

    Фрегат «Маршал Шапошников» впервые выполнил пуск крылатой ракеты «Калибр». Видео

    Анастасия Кукова

    В ходе испытаний, состоявшихся в акватории Японского моря, фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» впервые выполнил пуск крылатой ракеты «Калибр» по береговой цели. Ракета прибыла на полигон в районе мыса Сюркум и поразила мишень, пролетев более тысячи километров.

    Фрегат «Маршал Шапошников» впервые выполнил пуск крылатой ракеты «Калибр». Видео

    Как сообщило Министерство обороны России, выполнение стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота. Самолеты и вертолеты морской авиации закрывали опасный для судоходства район акватории и воздушное пространство.

    В марте успешно завершились госиспытания противопехотного 40-миллиметрового гранатомета «Балкан».