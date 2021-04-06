Фрегат «Маршал Шапошников» впервые выполнил пуск крылатой ракеты «Калибр». Видео

В ходе испытаний, состоявшихся в акватории Японского моря, фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» впервые выполнил пуск крылатой ракеты «Калибр» по береговой цели. Ракета прибыла на полигон в районе мыса Сюркум и поразила мишень, пролетев более тысячи километров.

Как сообщило Министерство обороны России, выполнение стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота. Самолеты и вертолеты морской авиации закрывали опасный для судоходства район акватории и воздушное пространство. В марте успешно завершились госиспытания противопехотного 40-миллиметрового гранатомета «Балкан».