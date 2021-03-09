Гранатомет «Балкан» успешно прошел госиспытания

Успешно завершились госиспытания противопехотного 40-миллиметрового гранатомета «Балкан». Оружие рекомендовано Вооруженным силам России.

«Государственные испытания данного образца были успешно завершены с рекомендациями по принятию на вооружение Вооруженных сил РФ», — рассказал ТАСС исполнительный директор АО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Александр Кочкин.

Оружие прошло опытно-войсковую эксплуатацию. По заявлению Кочкина, гранатометный комплекс 6С19 «Балкан» стал новейшей разработкой в области гранатометного вооружения и позволил увеличить дальность стрельбы более чем на 25%. Обновленный гранатомет калибра 40 мм предназначен для замены в войсках 30-миллиметровых гранатометов АГС-17 «Пламя» и АГС-30.

В конце февраля стало известно, что группа компаний «Калашников» провела модернизацию 5,45-миллиметрового автомата АК-12. Автомат получил более эргономичный приклад, новую рукоять и прицельные приспособления.