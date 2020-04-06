Ракету «Союз-2.1А» вывезли на стартовый комплекс Байконура

Сейчас специалисты организации идут четко по графику и выполняют подготовительные работы. Запуск ракеты запланирован уже на 9 апреля. Это будет первый старт «Союза» для отправки в космос экипажа. На МКС на космическом корабле отправятся россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и их американский коллега Кристофер Кэссиди.

Как сообщают в Роскосмосе, надежность ракеты протестировали во время запусков грузовых кораблей. В прошлом году запуск был с кораблем «Союз», но без экипажа на борту.

Первый запуск 2020 года состоялся 7 февраля с Байконура. Российская ракета-носитель «Союз-2.1Б» с разгонным блоком «Фрегат» вывела на орбиту 34 британских спутника.

Байконур — по-прежнему главный стартовый космодром для российских пусков. В 2020 году отсюда планируется совершить 18 пусков.