    06 апреля 2020, 09:40

    Ракету «Союз-2.1А» вывезли на стартовый комплекс Байконура

    Эля Данилюк

    На космодроме Байконур вовсю идут приготовления к запуску ракеты «Союз-2.1А». В первый стартовый день ее вывезли и установили на стол космодрома. Об этом сообщается на официальной странице Роскосмоса в Twitter.
    Ракету «Союз-2.1А» вывезли на стартовый комплекс Байконура

    Сейчас специалисты организации идут четко по графику и выполняют подготовительные работы. Запуск ракеты запланирован уже на 9 апреля. Это будет первый старт «Союза» для отправки в космос экипажа. На МКС на космическом корабле отправятся россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и их американский коллега Кристофер Кэссиди.

    Как сообщают в Роскосмосе, надежность ракеты протестировали во время запусков грузовых кораблей. В прошлом году запуск был с кораблем «Союз», но без экипажа на борту.

    Первый запуск 2020 года состоялся 7 февраля с Байконура. Российская ракета-носитель «Союз-2.1Б» с разгонным блоком «Фрегат» вывела на орбиту 34 британских спутника.

    Байконур — по-прежнему главный стартовый космодром для российских пусков. В 2020 году отсюда планируется совершить 18 пусков.