«Союз-2.1а» стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщил Роскосмос в Twitter.

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Как написало РИА «Новости», ракету запустили с 31-й площадки Байконура. Это был 21-й космический пуск, который Россия осуществила в 2019 году. До конца декабря в космос планируют отправить еще четыре ракеты.

Корабль должен добраться до МКС по трехсуточной схеме. Стыковка «Союза» с модулем «Пирс» российского сегмента Международной космической станции запланирована на 13:38 по московскому времени 9 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса на своем сайте.

Госкорпорация уточнила, что «Прогресс МС-13» доставит на МКС 2480 килограммов грузов. В их числе 1360 килограммов сухих грузов, 650 килограммов топлива, 420 килограммов питьевой воды, а также 50 килограммов воздуха и кислорода.