Ракету «Союз-2.1А» с грузовиком «Прогресс МС-21» запустили с Байконура | 360°

Технологии 26 октября 2022, 04:44 Ракету «Союз-2.1А» с грузовиком «Прогресс МС-21» запустили с Байконура Ракета «Союз-2.1А» стартовала с Байконура с грузовиком «Прогресс МС-21»

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Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-21» отправилась к Международной космической станции. Старт дали с космодрома Байконур, сообщило РИА «Новости».

Через несколько минут после запуска ракета выведет корабль на околоземную орбиту, после чего он начнет самостоятельный полет к МКС. «Прогрессу» предстоит сделать 34 витка вокруг Земли и пристыковаться к станции в 05:50 по московскому времени 28 октября. В космосе он пробудет больше восьми месяцев.

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«Прогресс МС-21» доставит на МКС более 2,5 тонны грузов. Речь идет о топливе для станции, питьевой воде, азоте для поддержания атмосферы на МКС, средствах индивидуальной защиты, новой одежде и свежих продуктах.

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Также в грузовике находятся укладки с оборудованием для проведения экспериментов по исследованию пищеварительной и иммунной систем и костной ткани человека в космосе.

Накануне космический грузовик «Прогресс МС-19» отстыковался от Международной космической станции. Спустя несколько часов его затопили в Тихом океане.