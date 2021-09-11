Роскосмос поздравил Москву с днем города и опубликовал снимки столицы с орбиты

Роскосмос поздравил Москву с 874-летием и напомнил, что столица остается главным центром ракетно-космической промышленности. Поздравление появилось на официальной странице Twitter госкорпорации.

«Поздравляем с Днем города Москвы! Москва — ведущий центр ракетно-космической промышленности нашей страны. В столице расположено свыше 40 предприятий отрасли», — говорится в сообщении.

В Роскосмосе отметили, что более ста тысяч человек трудились на благо развития космической сферы. К своей публикации в госкорпорации приложили фото Москвы, которое сделано из космоса. Столицу запечатлел спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П».

В эти выходные в Москве пройдут праздничные мероприятия. В парке Зарядье пройдет концерт, гостем которого станет президент России Владимир Путин. Москвичей ждут насыщенные программы в музеях, парках, на других площадках. Однако мэр столицы Сергей Собянин отметил, что грандиозных массовых мероприятий в этом году не планируется. Развлечений будет достаточно, но праздник пройдет скромно и без излишеств.