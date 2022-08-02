Ракета «Союз-2.1в» успешно стартовала с космодрома Плесецк

В понедельник, 1 августа, с космодрома Плесецк успешно стартовала ракета легкого класса «Союз-2.1в». Она выведет на орбиту космический аппарат, разработанный для Минобороны России.

Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства, отметил «Интерфакс».

«В понедельник, 1 августа, в 23:25 по Москве с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен запуск ракеты-носителя легкого класса „Союз-2.1в“ с космическим аппаратом (КА), разработанным в интересах Минобороны России», — привело агентство сообщение департамента Минобороны РФ.

Предстартовые операции, а также старт ракеты состоялись в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления проводили контроль запуска и полета ракеты.

Летные испытания космического ракетного комплекса «Союз-2», как напомнили в Минобороны, стартовали на Плесецке в 2004 году.

В начале июля с космодрома Плесецк состоялся успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-К». Он является аппаратом третьего поколения российской глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС). Этот спутник создали на замену «Глонасс-М».