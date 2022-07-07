Космическая ракета «Союз-2.1б» стартовала с Плесецка

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-К» отправилась с космодрома Плесецк в Архангельской области на орбиту. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В четверг, 7 июля, в 12:18 по московскому времени, с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1б“ с навигационным космическим аппаратом „Глонасс-К“», — рассказали в ведомстве. Сообщение процитировал ТАСС.

Представители министерства уточнили, что подготовка и старт ракеты прошил в штатном режиме.

Головная часть ракеты-носителя «Союз-2.1б» в составе разгонного блока «Фрегат» и навигационного спутника «Глонасс-К» в 12:27 по московскому времени отделилась от третьей ступени. Минобороны добавило, что выведение навигационного аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком «Фрегат» будет проходить несколько часов.

«Глонасс-К» — аппарат третьего поколения российской глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС). Его создали на замену «Глонасс-М».