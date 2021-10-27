Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Источник фото: Downdetector

По данным сайта, который следит за работой популярных ресурсов, пик жалоб на работу мессенджера пришелся на 17:00 по московскому времени. Большинство из них поступают из Европы. У 55% проблемы с приложением, 36% не могут подключиться к серверу, а 9% не могут зайти на сайт Telegram.

В России на нестабильную работу мессенджера жалуются жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Накануне Роскомнадзор добавил сервис обмена сообщениями и мультимедиа Telegram в реестр социальных сетей. Согласно российскому закону, соцсети обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Помимо Telegram в списке значатся LiveJournal, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, Likee и YouTube.