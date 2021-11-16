Пользователи сообщили о новых сбоях в работе Google и Spotify

Пользователи Google по всему миру сообщили о том, что в работе поисковой системы начались очередные сбои. Больше всего жалоб поступило из США, Великобритании, Канады, европейских стран и России. Люди говорят о проблемах с самим поисковиком и с возможностью зайти в свой аккаунт.

О проблемах с Google сообщил сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. По имеющимся данным, неполадки начались примерно в 20.25 по московскому времени. Также есть сведения о том, что сбои затронули Spotify и несколько популярных игровых сервисов.

Предыдущий сбой в сервисах Google произошел совсем недавно — в пятницу, 12 ноября. Пользователи сообщали о том, что с перебоями работает поисковик, почта Gmail, а также YouTubе: там не воспроизводились некоторые видео и были проблемы с авторизацией. В основном, сбои затронули европейские страны, в том числе Нидерланды, Германию, Францию, Италию и Испанию.

Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.