Сбой в работе Google, YouTube и Gmail зафиксировали в Европе

Google, Gmail и YouTube работают с перебоями в нескольких европейских странах. Больше всего на неполадки жалуются пользователи в Нидерландах.

По данным сервиса Downdetector, сообщения появились около 11:46 по московскому времени, сообщило РИА «Новости».

Жители Нидерландах указали на сложности с работой Google и YouTube. В Великобритании произошел сбой у Gmail, в Германии нормально не работают Gmail и Google. Обращения также поступали от пользователей из Италии, Испании и Франции.

Сообщившие о неполадках с Gmail, уточнили, что не могут отправлять сообщение или вообще подключиться к сервису. У YouЕube наблюдаются проблемы с авторизацией и воспроизведением видео.

Сегодня утром на Downdetector также появились данные о сбое в работе стримингового сервиса Spotify в США.