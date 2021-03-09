WhatsApp перестанет работать на старых iPhone

WhatsApp не будет работать на iPhone 4 и 4S. В бета-версии мессенджера для мобильных продуктов Apple исчезла поддержка устройств с операционкой iOS 9 и ниже, сообщил портал WABetaInfo.

Смартфоны iPhone 4 и 4S работают именно на iOS 9, более свежие обновления для них недоступны. Старые iPhone отказалась поддерживать сборка приложения WhatsApp beta 2.21.50.

Сейчас на официальном сайте WhatsApp указано, что мессенджеру для работы на iPhone нужна операционная система iOS 9 или ее более новые версии.

С 1 января приложение перестало работать на мобильных устройствах с системой ниже iOS 9 или Android 4.0.3.

Другие популярные мессенджеры Viber и Signal требуют iOS 11 или новее. Таким образом, они уже сейчас не поддерживают iPhone 5 и 5С, которые работают на iOS 10.

В марте пользователи WhatsApp получили возможность совершать голосовые и видеозвонки не только с телефона, но и с компьютера под управлением Windows или MacOS. В будущем могут появиться и групповые звонки.