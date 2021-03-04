WhatsApp внедрил важную функцию для пользователей Windows и Mac

Для настольной версии мессенджера WhatsApp стали доступны голосовые и видеозвонки. Об этом заявили в компании.

Пользователи мессенджера теперь могут звонить с компьютеров Windows и Mac. Голосовые и видеозвонки WhatsApp для ПК работают как в портретной, так и в альбомной ориентации. Они также спокойно отображаются поверх других отрытых приложений. Об этом рассказал Engadget со ссылкой на заявление компании.

WhatsApp разрабатывал эту функцию с конца 2020 года, когда некоторые пользователи программы получили возможность пользоваться звонками в пробном режиме. Сейчас доступны только вызовы между двумя собеседниками. Возможно, WhatsApp расширит функционал, включив в него групповые голосовые и видеозвонки в будущем.

Пресс-служба дополнила, что за последний год значительно увеличилось количество людей, звонящих друг другу в WhatsApp, часто для долгих разговоров. Это неудивительно, поскольку люди стали чаще пользоваться услугами видео- и голосовой связи, чтобы оставаться в контакте с друзьями и семьей в разгар карантина.

Разработчики WhatsApp намерены избавить мессенджер от старой проблемы. Раньше он не позволял работать одновременно на нескольких устройствах.