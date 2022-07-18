Путин увеличил стипендию за создание прорывных оборонных технологий

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении стипендии для конструкторов и ученых за создание технологий, являющихся прорывными в оборонной отрасли. Соответствующее распоряжение российского лидера опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Установить для ученых, конструкторов, технологов и других инженерно-технических работников организаций — исполнителей государственного оборонного заказа стипендии в размере 800 тысяч рублей каждая за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения», — говорится в тексте указа.

Согласно распоряжению Путина, для молодых работников и специалистов оборонных предприятий младше 35 лет стипендия составит 500 тысяч рублей, написал RT.

Ранее глава государства заявил, что России намеренно пытаются перекрыть доступ к высоким технологиям. Путин подчеркнул, что страна найдет новые решения и не опустит руки.